Центры Мунтяна направляли пожертвования российских адептов на нужды ВСУ

Из материалов дела следует, что подконтрольные Владимиру Мунтяну организации финансируют деятельность националистических военизированных подразделений "Азова" и "Правого сектора"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лидер религиозной организации и фонда "Возрождение" (признаны нежелательными в РФ) Владимир Мунтян направлял собранные с адептов деньги на снаряжение и вооружение ВСУ. Это следует из материалов дела о незаконной деятельности "Возрождения" в России, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

"В ходе анализа сети Интернет и иных открытых источников информации установлены факты сбора российскими ячейками центра по указанию Мунтяна денежных средств для покупки снаряжения вооруженным нацформированиям и Вооруженным силам Украины. Видеоотчеты о расходах пожертвований публикуются на официальных страницах секты", - говорится в материалах, в которых также отмечается, что подконтрольные Мунтяну организации финансируют деятельность националистических военизированных подразделений "Азова" (запрещен на территории РФ) и "Правого сектора" (признана в РФ экстремистской организацией).

Связи с Зеленским

В среду стало известно, что ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту незаконной деятельности благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение".

Как отмечается в материалах дела, религиозное объединение основано гражданином Украины Владимиром Мунтяном. Согласно материалам, он является наркозависимым, неоднократно судим на родине по общеуголовным статьям. После отбытия срока заключения в 1997 году Мунтян, используя методики протестантских пасторов Бенни Хинна и Сандея Аделаджи, создал первую общину и провозгласил себя апостолом. "При этом Мунтян на протяжении многих лет поддерживает близкие отношения с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Продвижение его организации активно велось через возможности аффилированной с Зеленским студии "Квартал 95", а сам Мунтян снимался в сериале "Слуга народа", - говорится в материалах.

Основной целью организации был сбор средств с адептов для личного обогащения ее руководителя, отмечается в материалах. Согласно заключению экспертов, финансовый успех достигается за счет роста ячеек секты, формирования психологической зависимости адептов от лидеров организации, применения ими манипулятивных техник контроля над сознанием. С 2019 года Мунтян проживает в Индонезии, откуда через своих пасторов руководит сбором пожертвований. "В целях обеспечения безопасности российского государства въезд на территорию России закрыт для него и его приближенных", - говорится в материалах дела.

Секта ежегодно проводит обучение в колледже, в ходе которого адептам внушается идея доминирования внутренних правил организации над общественными нормами и требованиями законодательства РФ, а также необходимость поддержки политики украинских властей по проведению полномасштабной войны в республиках Донбасса и в Крыму.

Сеть ячеек

По оперативным данным, в настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Омске, Мурманске, Екатеринбурге, Магнитогорске, Рязани, Нижнем Новгороде, Кирове, Новороссийске, Курске, Туле, Ижевске, Смоленске, Ростове и Орле действуют около 30 религиозных групп, аффилированных с центром Мунтяна, общей численностью около 10 тыс. человек.

Согласно материалам дела, с прошлого года координатором ячеек центра в России стал ранее судимый Михаил Коваль, а другие последователи организации неоднократно становились фигурантами уголовных дел. "В ходе опросов адептов секты и их близких родственников установлены многочисленные факты нанесения ущерба здоровью участников, зафиксированы факты их обращений в медицинские учреждения с постановкой заключений о психологических расстройствах в следствии посещения собраний секты. В настоящее время российские ячейки выступают инструментом формирования протестного электората в стране", - подчеркивается в материалах дела.