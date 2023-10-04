Басманный суд рассмотрит ходатайство об аресте мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова

Ранее он занимал должность главы Гергебильского района

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова, задержанного накануне в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Магомеда Магомедова", - сказал собеседник агентства.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана.