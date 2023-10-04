Боевика "Азова" приговорили к 16 годам колонии за мародерство в Мариуполе

Как уточнили в прокуратуре ДНР, ущерб превысил 1 млн рублей

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика группировки "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) Максима Субботина к 16 годам колонии за разбойное нападение на жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего грузчика-экспедитора второй роты второго батальона отдельного отряда специального назначения полка "Азов" национальной гвардии Украины Максима Субботина. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.

В суде установлено, что преступление было совершено в марте 2022 года в Мариуполе, во дворе дома по проспекту Строителей. Боевик напал на мужчину и, угрожая автоматом, забрал принадлежащий ему микроавтобус. Ущерб, как уточнили в прокуратуре, превысил 1 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Cубботина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.