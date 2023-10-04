Суд в Москве арестовал пенсионера по делу о распространении фейков о ВС РФ

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал 63-летнего жителя столицы Константина Селезнева по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал в отношении Селезнева, обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти), меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря", - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме по инициативе следствия.

Селезневу вменяется в вину два поста в социальной сети "ВКонтакте": о событиях в украинской Буче и о награждении одного из соединений российской армии за действия на СВО на Украине.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.