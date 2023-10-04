В Орле на главу фирмы кабельной продукции возбудили дело о неуплате налогов

Сумма неуплаты составила более 297 млн рублей

ТАСС, 4 октября. Следователи в Орле возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании, занимающейся производством кабельной продукции, по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 297 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Орловской области.

"Следственными органами на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством кабельной продукции, по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - говорится в распространенном сообщении.

Предварительно установлено, что гендиректор в налоговые периоды с 2018 по 2019 год уклонился от уплаты фирмой налогов за счет схемы искусственного документооборота, направленного на искажение налоговой и бухгалтерской отчетности путем переноса налоговых рисков на пять подконтрольных формально существующих организаций. Контролируя деятельность всех участников преступной схемы, он незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации, что в целом повлекло уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 297 млн рублей.