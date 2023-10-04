В Курской области три села остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что никто из жителей не пострадал

КУРСК, 4 октября. /ТАСС/. Села Гуево, Горналь и Плехово в приграничном Суджанском районе Курской области остались без электроснабжения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь. В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также в результате обстрела повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки нескольких домовладений. Осколками посечен один из личных автомобилей.