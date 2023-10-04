В Кировской области пресекли деятельность нежелательной украинской организации

По версии следствия, жители региона возобновили деятельность нежелательной религиозной организации, основателем которой является Владимир Мунтян

КИРОВ, 4 октября. /ТАСС/. Деятельность украинской религиозной организации "Возрождение" (признана нежелательной в РФ) пресекли в Кировской области, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В Кирове пресечена деятельность нежелательной украинской организации. Следственными органами СК РФ по Кировской области по материалам УМВД России по Кировской области и УФСБ России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (по факту сбора средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности, а также по факту организации деятельности указанной организации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, жители Кировской области ранее возобновили деятельность нежелательной религиозной организации, основателем которой является Владимир Мунтян. В настоящее время следователи установливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, что следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной деятельности благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение", деятельность которых признана на территории России нежелательной.