В Брянске лидера банды "Саранские" приговорили к 19 годам колонии

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Брянске приговорил к 19 годам лишения свободы и штрафу 600 тыс. рублей лидера банды "cаранские" Виталия Кириенко, обвиняемого в руководстве бандой, убийстве трех человек и других преступлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Собранные СК РФ по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении лидера банды "Саранские" Виталия Кириенко по обвинению в руководстве бандой, убийстве трех человек, принуждении к отказу от совершения сделки, вымогательстве, покушении на мошенничество, фальсификации доказательств и посредничестве во взяточничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Также с него в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Кириенко примерно в 1998 года вступил в созданную уроженцем Саранска Геннадием Кулаевым банду, а после 2002 года возглавил ее. Всего в состав банды в разные годы входило не менее 19 участников. Банда стремилась к криминальному контролю над коммерческими структурами Брянской области. Для достижения цели участники группировки совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. "В их числе убийство в 2005 году депутата Брянского городского совета народных депутатов и генерального директора МУП "Комплекс" Александра Ищенко, убийство в 2009 году предпринимателя и участника другой преступной группировки Петра Кожемяко и другие. Банда осуществляла свою преступную деятельность с 1995 года до фактического задержания в мае 2022 года ее лидера и участников", - пояснили в пресс-службе.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.