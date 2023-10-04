Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" рассмотрят присяжные заседатели

Заседание назначено на 1 ноября

ТАСС, 4 октября. Дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" Виктора Мохова будет рассмотрено с участием присяжных заседателей 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области.

"Дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей", - сказали в суде. Заседание назначено на 1 ноября.

Один житель Скопина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, двое других - в заранее не обещанном укрывательстве в совершении особо тяжкого преступления (ст. 111 ч. 4, ст. 316 ч. 2 УК РФ).

По данным следствия, 7 августа 2022 года во дворе дома в Скопинском районе обнаружили тело местного жителя. 2 августа подозреваемый в убийстве в доме Мохова во время ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтем в область шеи, от чего тот умер. Мохова обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, так как скрыл данные о том, что в его доме произошло убийство, и помог соучастникам переместить труп, полагает следствие.

Скопинский районный суд в мае вернул прокурору для устранения недостатков дело в отношении трех жителей Скопина. 2 августа Рязанский областной суд отменил возврат и направил дело в суд на новое рассмотрение.

В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозпостройки в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года его освободили после отбытия срока.