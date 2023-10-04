4 октября, 14:57

В Гаване один человек погиб в результате обрушения жилого здания

Еще двое получили ранения

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате обрушения одного из жилых зданий в историческом центре кубинской столицы - Старой Гаване. Об этом сообщает газета Granma.

Пострадавшие находятся в больницах, полученные травмы не представляют угрозу для жизни, отмечает издание. В настоящий момент спасатели работают на месте происшествия и ведут поиск людей, которые могли оказаться под завалами. По предварительной версии, причиной обрушения здания стало его ветхое состояние.

Старая Гавана с 1982 года входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на усилия местных властей по ремонту и реставрации исторического центра, многие строения все еще находятся в полуразрушенном состоянии. 

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Куба
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