В Гаване один человек погиб в результате обрушения жилого здания

Еще двое получили ранения

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате обрушения одного из жилых зданий в историческом центре кубинской столицы - Старой Гаване. Об этом сообщает газета Granma.

Пострадавшие находятся в больницах, полученные травмы не представляют угрозу для жизни, отмечает издание. В настоящий момент спасатели работают на месте происшествия и ведут поиск людей, которые могли оказаться под завалами. По предварительной версии, причиной обрушения здания стало его ветхое состояние.

Старая Гавана с 1982 года входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на усилия местных властей по ремонту и реставрации исторического центра, многие строения все еще находятся в полуразрушенном состоянии.