Суд приговорил крымчанина, обвиняемого в попытке госизмены, к восьми годам колонии

Альберта Круглова также обвинили в участии в деятельности террористической организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил крымчанина Альберта Круглова, обвиняемого в попытке государственной измены и участии в деятельности террористической организации, к 8 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил Круглова признать виновным <…> и назначить наказание на срок 8 лет", - сказал судья.

В среду во время прений сторон прокурор просил суд назначить Круглову 12 лет колонии строгого режима. Защита просила о смягчении наказания. Сам подсудимый раскаялся в содеянном.

Ранее в Южном окружном военном суде ТАСС сообщали, что Круглов обвиняется по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

По данным УФСБ по Республике Крым, в июле 2018 года сотрудниками спецслужбы по месту проживания Круглова были обнаружены и изъяты два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку. Также, являясь приверженцем языческой идеологии, он со своей страницы в соцсетях опубликовал сообщение, содержащее призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. В ходе следствия он полностью признал вину. В июне 2019 года Алуштинский городской суд признал Круглова виновным и приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 60 тыс. рублей.

После освобождения Круглов, по версии следствия, дважды пытался перейти на территорию Украины для участия в группировке "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ). При второй попытке его задержали на вокзале в Симферополе.