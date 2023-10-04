Гонконг объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину"

Согласно последнему прогнозу, траектория движения "Коину" будет находиться в 500 км от Гонконга

ГОНКОНГ, 4 октября. /ТАСС/. Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину".

Штормовое предупреждение первого уровня было выпущено в 21:40 по местному времени (16:40 мск). "Это означает, что тайфун, который в настоящее время находится в 800 км от Гонконга, может оказать воздействие на город", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

Как указывается в документе, "Коину" будет двигаться на запад со скоростью 12 км/ч в направлении южной части Тайваня. Как ожидается, в четверг тайфун обрушится на юг Тайваня, пересечет остров с востока на запад, после чего направится к побережью южной китайской провинции Гуандун. Согласно последнему прогнозу, траектория движения "Коину" будет находиться в 500 км от Гонконга.

Во вторник Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Коину". В среду в ряде районов острова были отменены занятия в школах, приостановлена работа офисных учреждений. Из-за приближения стихии на Тайване было отменено по меньшей мере 93 авиарейса и 97 рейсов паромного сообщения.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позже он усилился до тайфуна.