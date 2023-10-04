В Курской области из-за сброса боеприпаса с украинского БПЛА ранен дружинник

Его представят к награде "За верность долгу"

ТАСС, 4 октября. Дежурный дружинник центра "Патриот" получил ранения средней степени тяжести в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника около села Плехово в Курской области.

Его представят к награде "За верность долгу", сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Сегодня около села Плехово Суджанского района в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра "Патриот". <…> Дал команду представить дружинника к региональной награде "За верность долгу", - написал он.

Как уточнил Старовойт, раненый получил первую медпомощь на месте, его жизни ничего не угрожает. Он направлен в Суджанскую центральную районную больницу.