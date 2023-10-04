В Красноярском крае загорелись палеты и здание на площади 2 200 кв. м

В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Палеты на открытой площади и производственное здание горят в в Емельяновском районе Красноярского края на площади 2 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Енисейский тракт. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что на открытой территории горят палеты на площади 2 000 кв. м и производственное здание на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники.

В оперативных службах ТАСС добавили, что рядом с горящими палетами находится сервис грузовых машин "Автотрак".

В новость внесена правка (в 18:40 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - в Емельяновском районе.