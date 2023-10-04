Суд оставил в силе приговор экс-замгубернатора Ульяновской области по делу о взятке

По информации прокуратуры региона, Анатолий Озернов получил взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в размере более 2,7 млн рублей

ТАСС, 4 октября. Суд отказал в удовлетворении апелляции и оставил без изменения приговор бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Анатолию Озернову, осужденному на пять лет колонии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ульяновского областного суда.

"Судебная коллегия Ульяновского областного суда оставила приговор в отношении Озернова без изменения, апелляционные представление и жалобы без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.

По информации прокуратуры Ульяновской области, с августа 2019 по июль 2021 года первый заместитель губернатора региона получил от знакомого взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в размере более 2,7 млн рублей. В обмен на это чиновник способствовал победе подконтрольного его знакомому ООО "Ин-Сервис" в аукционе на текущий ремонт помещений административного здания под размещение ситуационного центра губернатора Ульяновской области. По данным прокуратуры, он также помог заключить с этой коммерческой организацией соответствующие государственные контракты, при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ.

6 апреля Ленинский районный суд Ульяновска приговорил Озернова к пяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, а также назначил штраф в размере 5,5 млн рублей.