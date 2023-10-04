СМИ: при наводнении в Индии погибли 14 человек

Еще 120 пропали без вести, сообщила газета Hindustan Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, 120 пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии после наводнения. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Ранее сообщалось о 43 пропавших без вести, в том числе 23 военнослужащих. По данным издания, один военный найден живым, поиски остальных продолжаются. Порядка 500 человек размещены во временных убежищах.

Наводнение было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях на северо-востоке Сиккима. Ситуацию усугубил сброс воды с расположенной на реке Тиста ГЭС. При этом индийские ученые предполагают, что проливные дожди могли спровоцировать прорыв вод из ледникового озера.

Как ранее сообщало Восточное командование армии Индии, потоки воды, смешанной со льдом, в реке Тиста снесли, в частности, армейские расположения вдоль речной долины, в результате чего пропали без вести более 20 военнослужащих, была потеряна часть техники.

В штате разрушены некоторые дороги, о чем свидетельствуют многочисленные видеозаписи очевидцев в соцсетях, движение по некоторым автотрассам заблокировано. Власти Сиккима призвали граждан проявлять бдительность, особенно в низменных районах штата, находящегося в Гималаях. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил власти штата, что центральное правительство окажет всю необходимую помощь региону.