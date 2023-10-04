В Тюменской области в частном доме произошел пожар

Пострадавших нет

ТЮМЕНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Частный жилой дом загорелся в селе Успенка Тюменской области, сообщили в противопожарной службе региона.

"В 19 часов 22 минуты поступил вызов о пожаре в селе Успенка по адресу улица Кленовая. Согласно сообщению, горит жилой дом размерами 8х10 м. Полностью охвачен огнем, имеется угроза распространения на соседние строения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в противопожарной службе, сотрудники работают по повышенному рангу пожара БИС-1. На месте работают отдельные посты сел Московский, Успенка и Перевалово Тюменского района совместно с сотрудниками МЧС.

Позже в службе сообщили о локализации пожара. "Ул. Кленовая, 35, общая площадь 150 кв. м. Работает три ствола Б на тушение, один ствол Б на защиту соседних строений, аварийная цистерна отдельного поста №103 Успенка установлена на пожарный гидрант. Пострадавших нет, в настоящее время пожар локализован", - говорится в сообщении.

"В 21:59 (19:59 мск) ликвидация, разборка конструкций и проливка", - сообщили в противопожарной службе.