В КЧР возбудили дело в отношении 11 человек за организацию преступного сообщества

Они подозреваются в хищениях средств ресурсоснабжающих организаций

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело за организацию преступного сообщества возбуждено в отношении бизнесмена Алия Каитова и еще 10 руководителей организаций Карачаево-Черкесии (КЧР). Они подозреваются в хищениях средств ресурсоснабжающих организаций, сообщили в среду журналистам в ГУ МВД России по СКФО.

"Главным управлением МВД России по СКФО продолжаются мероприятия, направленные на декриминализацию КЧР и на сопровождение ранее возбужденных уголовных дел в отношении фигурантов преступного сообщества, причастных к хищениям средств ресурсоснабжающих компаний КЧР. Во взаимодействии с ФСБ России и МВД по КЧР собраны доказательства причастности к противоправной деятельности 11 фигурантов, которым инкриминируется руководство и участие в ОПС", - сообщила пресс-служба.

Как отметили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, в создании преступного сообщества по ч. 1 ст. 210 УК РФ подозревается Алий Каитов. Бывшего врио гендиректора АО "Распределительная сетевая компания" Черкесска Умара Казиева, а также руководителей коммерческих организаций Альбины Агайгельдиевой и Константина Зверева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (руководство структурными подразделениями преступного сообщества с использованием должностного положения). В участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) подозревают руководителей коммерческих организаций и предпринимателей Анатолия Теплякова, Романа Горлова и Николая Соболева, Николая Федарца и Зульфию Эбзееву, Зарему Мамаеву и Ольгу Шмендель.

Установлено, что организатор преступного сообщества не позднее января 2015 года создал преступное сообщество, в состав которого вошли руководители ряда подконтрольных ему коммерческих организаций КЧР. В период с 2015 по 2020 год членами преступного сообщества под его руководством совершены преступления в сфере уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничества с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, изготовление поддельных документов для неправомерного осуществления денежных переводов, внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, легализация денежных средств, преднамеренное банкротство.

Каитов и остальные вышеуказанные лица скрываются за пределами Российской Федерации и объявлены в международный розыск. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств преступлений.