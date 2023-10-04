В Башкортостане в жилом доме произошел взрыв газа

Пострадал один человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире пятиэтажного дома в городе Янауле в Башкортостане, госпитализирован один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В восьмом часу вечера в Янауле по ул. Ленина, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 5 этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома. <…> Горения нет. С места вызова госпитализирован один пострадавший мужчина в приемный покой Янаульской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В квартире выбиты три пластиковых окна и входная дверь, разрушена перегородка из ДСП. В двух соседних квартирах на пятом этаже выбиты входные металлические двери.

На месте от МЧС России работают восемь человек и три единицы техники. Причина происшествия устанавливается.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Башкортостана журналистам сообщили, что пострадавший мужчина получил ожоги, жильцы других квартир не пострадали. Ведомство проводит проверку в связи с инцидентом. Для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Янаульского района Фарит Ахмадуллин.