4 октября, 17:40,
обновлено 4 октября, 17:58

Басманный суд арестовал мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова

Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов (в центре). Пресс-служба Басманного суда/ ТАСС
Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов (в центре)
© Пресс-служба Басманного суда/ ТАСС

Он пробудет под стражей до 2 декабря

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу до 2 декабря мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова, задержанного накануне в Дагестане, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Магомеда Магомедова", - огласила постановление судья. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Заседание прошло в закрытом режиме. О закрытии процесса просил представитель СК в целях сохранения тайны следствия. На заседание пришло около 20 родственников и друзей обвиняемого, по распоряжению судьи они покинули зал.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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