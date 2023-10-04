В Москве 12-летний школьник на уроке угрожал ножом преподавателям и ученикам

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают, зачем 12-летний ученик принес в школу в Москве перочинный нож. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в школе №1208. 12-летний ученик принес на занятия перочинный нож. На место были вызваны сотрудники полиции, которые в настоящее время проводят беседу с ребенком и его папой. Причины поступка и мотивы устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию об инциденте в одной из школ столицы и проведение проверки, не уточнив подробности.

Директор образовательного учреждения Лариса Малышева сообщила ТАСС, что в настоящее время ребенок находится дома с родителями. С учениками класса работает школьный психолог.

Она уточнила, что 4 октября во время урока в пятом классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать. По ее словам, педагогу пришлось вывести всех учеников из класса и пригласить к мальчику социального педагога, а администрация школы оперативно связалась с родителями школьника и представителями экстренных служб.