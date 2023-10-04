4 октября, 19:55

В Красноярском крае локализовали пожар на предприятии по производству паллет

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

К тушению возгорания привлекли около 50 человек и 17 единиц техники

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пожар, охвативший паллеты на открытой площади и производственное здание на территории предприятия в Емельяновском районе Красноярского края, локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар на территории предприятия по производству паллет в Красноярском крае локализован. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные здания. Тушение продолжается. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее на открытой территории загорелись паллеты на площади 2 000 кв. м и производственное здание на площади 200 кв. м. К тушению пожара привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники. В оперативных службах ТАСС добавили, что рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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