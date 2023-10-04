4 октября, 19:58,
обновлено 4 октября, 20:03

В Башкортостане шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

Один человек госпитализирован

ТАСС, 4 октября. Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкортостане. В результате ДТП один человек госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"В результате ДТП водитель грузовика с травмами госпитализирован. Из 16 вагонов 6 сошли с рельсов", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 20:00 (18:00 мск) на автодороге Благовещенск - Ильино-Поляна. По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя самосвалом Камаз, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и совершил столкновение с тепловозом.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в свою очередь сообщает, что задержки движения других поездов нет. На место происшествия выехал уфимский транспортный прокурор. Ведомство проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Позднее там добавили, что железнодорожный переезд освобожден для движения автомобильного транспорта. 

Теги:
РоссияБашкортостан
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