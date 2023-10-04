В Италии сообщили, что почти половина погибших в ДТП под Венецией - украинские туристы

Среди жертв также четверо румын, трое немцев, двое португальцев, гражданин Хорватии, ЮАР и водитель автобуса - итальянец

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Личности всех погибших в результате падения автобуса с 10-метровой эстакады на севере Италии были установлены, девять из 21 - украинцы. Об этом журналистам сообщили в мэрии Венеции.

Согласно данным местных властей, среди жертв также четверо румын, трое немцев, двое португальцев, гражданин Хорватии, ЮАР и водитель автобуса - итальянец. По факту ДТП прокуратура Венеции открыла расследование. Как сообщает агентство ANSA, дело квалифицировано как убийство на дороге нескольких человек.

Следователи изучают записи камер внешнего наблюдения, чтобы восстановить динамику произошедшего. Одна из основных версий - внезапное недомогание водителя.

Это ДТП называют самым серьезным в районе Венеции за последние десятилетия. Автобус, который использовался как шаттл для перевозки туристов из Венеции к одному из кемпингов на материковой части города, упал во вторник вечером с эстакады в районе железнодорожной станции на электрические провода и загорелся. Огонь был быстро потушен, что позволило извлечь обгоревшие тела. Погиб 21 человек, включая двух детей - возрастом 1 год и 13 лет, и 15 пострадали, в том числе несовершеннолетние.

В компании, которая арендовала автобус для перевозки туристов, указали, что транспортное средство было новым. Там также уточнили, что автобус электрический, поэтому достаточно тяжелый. Ранее СМИ указывали, что транспортное средство работало на смешанном топливе с использованием метана. Есть предположение, что возгорание возникло до, а не после падения. Известно, что перед падением автобус ехал на очень небольшой скорости. Следователи исключили участие в ДТП других транспортных средств.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил о гражданском трауре по погибшим. Свои соболезнования родственникам погибших и пострадавших выразило руководство Италии.