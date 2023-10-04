В Ростове-на-Дону пройдет суд над военнослужащим РФ по делу о госизмене

Дело рассмотрят в закрытом режиме

ТАСС, 4 октября. Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении российского военнослужащего Алана Бориева, обвиняемого в государственной измене, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Алан Бориев 1998 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его дело направлено в Южный окружной военный суд [находится в Ростове-на-Дону] для дальнейшего рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства.

Фабула вменяемого военнослужащему тяжкого преступления не раскрывается, а само дело будет рассматриваться в закрытом от СМИ и публики режиме в связи с наличием в его материалах грифа "секретно".

В суде ТАСС подтвердили поступление материалов уголовного дела в отношении Бориева. Заседание запланировано на 5 октября.

Бориев был арестован Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом, где ранее привлекался к ответственности за грубый дисциплинарный проступок.