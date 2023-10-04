В Москве арестовали фигуранта дела мэра Кизилюрта

Халитбег Махачев будет находиться под стражей до 2 декабря

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Махачеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", - отметили в пресс-службе. Ранее на тот же срок был арестован сам Магомедов. Оба обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Заседание прошло в закрытом режиме. О закрытии процесса просил представитель СК в целях сохранения тайны следствия.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана.