Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Вулканологи в четверг утром зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 3,5 км. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км над уровнем моря", - сказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.