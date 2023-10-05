В США в результате стрельбы погиб новорожденный ребенок

Телеканал NBC со ссылкой на местные власти передает, что трое подозреваемых открыли огонь в автобусе, ранив нескольких человек, включая женщину на поздних сроках беременности

ТАСС, 5 октября. Новорожденный ребенок погиб в результате стрельбы в городе Холиок (штат Массачусетс). Об этом в среду сообщило бостонское отделение телекомпании NBC со ссылкой на местные власти.

По ее данным, трое подозреваемых открыли огонь в автобусе, ранив нескольких человек, включая женщину на поздних сроках беременности. Она была доставлена в госпиталь в критическом состоянии, где у нее приняли роды. Ребенок умер вскоре после появления на свет.

Все виновники инцидента были опознаны и задержаны полицией, уточнили в прокуратуре округа Хэмпден, в который входит Холиок.