5 октября, 00:04
Стрельба в США

В США в результате стрельбы погиб новорожденный ребенок

Телеканал NBC со ссылкой на местные власти передает, что трое подозреваемых открыли огонь в автобусе, ранив нескольких человек, включая женщину на поздних сроках беременности

ТАСС, 5 октября. Новорожденный ребенок погиб в результате стрельбы в городе Холиок (штат Массачусетс). Об этом в среду сообщило бостонское отделение телекомпании NBC со ссылкой на местные власти.

По ее данным, трое подозреваемых открыли огонь в автобусе, ранив нескольких человек, включая женщину на поздних сроках беременности. Она была доставлена в госпиталь в критическом состоянии, где у нее приняли роды. Ребенок умер вскоре после появления на свет.

Все виновники инцидента были опознаны и задержаны полицией, уточнили в прокуратуре округа Хэмпден, в который входит Холиок. 

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СШАСтрельба в США
© Информационное агентство ТАСС
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