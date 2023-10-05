DPA сообщило, что лидер АдГ находится под интенсивным наблюдением медиков

По данным агентства, состояние Тино Хрупалла стабильное

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла находится под интенсивным наблюдением медиков после того, как его госпитализировали во время предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге страны. Состояние политика стабильное, сообщил агентству DPA представитель АдГ.

"Господин Хрупалла прошел тщательное обследование в больнице. В сложившихся обстоятельствах его состояние стабильно, предстоящей ночью он будет находиться под наблюдением врачей", - сказал представитель партии. Хрупалла доступен речевому контакту.

Лидера "Альтернативы для Германии" доставили в больницу после некоего инцидента на предвыборном митинге в Ингольштадте. Как рассказали агентству DPA в штабе АдГ, речь идет о "преступном инциденте", направленном против Хрупаллы. Некоторые представители АдГ говорили, что на месте предполагаемого нападения был найден шприц.

По данным полиции, Хрупалле потребовалась медицинская помощь за кулисами перед началом выступления, после чего его доставили в больницу. Никаких явных травм на этом этапе не наблюдалось. Для выяснения подробностей инцидента инспекцией криминальной полиции Ингольштадта было проведено дополнительное расследование. Представитель полиции заявил, что правоохранители хотят выяснить, могут ли третьи лица быть причастны к случившемуся. Однако пока доказательств нападения на политика нет.

Представитель штаба АдГ сообщил, что полиция и органы безопасности расследуют факт причинения тяжких телесных повреждений. Он не предоставил никакой информации о том, что именно могло произойти на полях предвыборного митинга в Ингольштадте в среду днем, и сослался на продолжающееся расследование. Представитель фракции АдГ в баварском ландтаге (земельном парламенте) отметил, что инцидент произошел в толпе незадолго до выступления Хрупаллы.

В Баварии 8 октября пройдут выборы в ландтаг. Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ может там претендовать на второе место.