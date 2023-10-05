Жителя Бурятии приговорили к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата

Первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима

УЛАН-УДЭ, 5 октября. /ТАСС/. Суд признал жителя Бурятии, совершившего поджог здания военного комиссариата, виновным в теракте и приговорил к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК России.

"Окружной военный суд признал 40-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Преступление было совершено ночью 17 октября 2022 года в селе Мухоршибирь. Мужчина при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями поджег деревянное здание районного военного комиссариата, как отметили в Следственном управлении, с целью дезорганизации его деятельности.

Возгорание было оперативно ликвидировано дежурными сотрудниками правоохранительных органов. "Благодаря этому удалось предотвратить гибель людей, находившихся внутри, а также иные тяжкие последствия от пожара", - добавили в ведомстве.