На отдаленных японских островах спрогнозировали цунами высотой в 1 м

Местных жителей призвали не приближаться к береговой линии

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Волны цунами высотой порядка 1 м ожидаются у берегов отдаленных японских островов Идзу в Тихом океане. Соответствующее предупреждение выдало национальное метеорологическое управление Японии.

Ожидается, что волны цунами достигнут группы островов Идзу около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Местных жителей, которых на островах в общей сложности насчитывается порядка 100 человек, призывают не приближаться к береговой линии. Подчеркивается, что волна даже в несколько десятков сантиметров может сбить человека с ног.

Цунами было вызвано землетрясением магнитудой 6,6, которое произошло в Тихом океане. На островах Идзу, как и на основной территории Японии, подземных толчков от этого землетрясения не ощущалось. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, в ходе регулярной пресс-конференции которого произошло землетрясение, призвал жителей Идзу проявлять максимальную осторожность и подчеркнул, что правительство немедленно начнет сбор информации о возможных разрушениях и пострадавших в результате удара стихии.