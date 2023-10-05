В Красноярском крае ликвидировали открытое горение на предприятии по производству паллет

Пострадавших нет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение паллетов на открытой площади и производственного здания на территории предприятия в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Ранее на территории предприятия на открытой территории загорелись паллеты на площади 2 тыс. кв. м и производственное здание на площади 200 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные строения. Пострадавших нет. В оперативных службах ТАСС добавили, что рядом с горящими паллетами находится сервис грузовых машин.