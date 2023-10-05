В Красноярске подростка подозревают в ложных сообщениях о минировании в школе

Школьник признался, что хотел сорвать учебный процесс и не посещать занятия

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подросток из Красноярска подозревается в ложных сообщениях о нахождении опасного предмета в школе, которые отправлялись в течение трех дней. Возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте "МВД медиа".

"В Красноярске в течение трех дней в одну из общеобразовательных школ города поступали телефонные звонки от неизвестного с сообщением о том, что в образовательном учреждении находится опасный предмет. При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативники ГУ МВД России по Красноярскому краю установили, что к совершению противоправных деяний может быть причастен ученик данной школы 2008 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, установлено, что подросток с домашнего компьютера опубликовал сообщение в групповом чате в мессенджере с просьбой осуществить возмездную услугу по распространению ложных сведений. Он признался, что сделал это, так как хотел сорвать учебный процесс в школе, чтобы не ходить на уроки. Один из участников чата откликнулся на предложение и выполнил задание, получив за него 1 тыс. рублей.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).