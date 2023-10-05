В Башкирии в результате ДТП погибли девочка-подросток и молодой мужчина

В Альшеевском районе республики автомобиль опрокинулся с дороги

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Автомобиль под управлением 16-летнего подростка опрокинулся с дороги в Альшеевском районе Башкирии, погибли 13-летняя и 19-летний пассажиры авто, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

"Авария произошла сегодня в третьем часу ночи (в первом часу ночи по мск) на 70-м км автодороги Стерлитамак-Раевский. По предварительным данным, 16-летний подросток за рулем кроссовера Hyundai Creta совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 13-летняя пассажирка скончалась от полученных травм. Двое 19-летних парней, пассажиров, были доставлены в больницу. Через некоторое время еще один из пассажиров скончался в реанимационном отделении местной больницы", - говорится в сообщении.