Жителя Сахалина арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Возбуждено уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали и заключили под стражу 57-летнего жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

"<…> возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в управлении. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до восьми лет.

По информации ФСБ, южносахалинец негативно относится к политике России и не поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Он намеренно установил контакт с представителем украинских спецслужб в целях оказания помощи украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.