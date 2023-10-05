Японская полиция поймала забравшихся в здание фабрики трех медведей

По данным агентства Kyodo, решается вопрос, что делать с этими животными

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Японская полиция благополучно отловила трех медведей, которые в среду оккупировали здание фабрики по изготовлению соломенных матов-татами в Мисато на севере острова Хонсю. Как сообщает информационное агентство Kyodo, проголодавшихся животных удалось заманить в клетки с едой.

Медведицу и двух медвежат рано утром 4 октября обнаружил в здании фабрики один из ее руководителей, которому удалось бежать. Полиция оцепила район, была прекращена работа расположенного поблизости детского сада, детей в школу рекомендовали отвозить на автомобилях, а население попросили по возможности не покидать дома. Инцидент произошел в 300 м от местного муниципалитета.

Медведей пытались выгнать из здания взрывами хлопушек, однако они почти сутки на это не реагировали. Решается вопрос, что делать с животными, угодившими в клетки.

На конец июля по всей Японии было отмечено почти 8 тыс. случаев, когда люди сообщали о появлении медведей. В последнее время они все более смело заходят в населенные пункты на севере страны. Эксперты объясняют это, в частности, плохим урожаем желудей и диких каштанов, которые составляют важную часть рациона этих зверей. С января по июль власти зафиксировали также 54 нападения медведей на людей - это рекорд за все время ведения такой статистики с 2007 года. Инциденты приводили к ранениям различной степени тяжести, погибших не было.