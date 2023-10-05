В Японии отменили предупреждение о цунами

Пострадавших и разрушений нет

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе цунами из-за землетрясения магнитудой 6,6 было снято для японских отдаленных островов Идзу в Тихом океане. Об этом объявило национальное метеорологическое управление Японии.

Из-за произошедшего в Тихом океане землетрясения магнитудой 6,6 к побережью островов Идзу, где проживает порядка ста человек, пришла волна цунами высотой около 30 см. При этом самих подземных толчков от землетрясения ни на этих островах, ни на основной территории Японии не ощущалось. В то же время японские метеорологи призвали местных жителей к бдительности и предупредили, что в том же районе Тихого океана в течение следующей недели может произойти несколько соизмеримых по силе афтершоковых землетрясений.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате этого события не поступало. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды работает штаб по сбору и анализу информации, связанной с землетрясением и последовавшим за ним цунами.