СК завершил следствие по делу судьи турнира по ММА в Приамурье, где погиб подросток

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 октября. /ТАСС/. Следователи в Амурской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя региональной спортивной организации, который, являясь главным судьей прошедших в Белогорске соревнований по смешанным единоборствам (ММА), допустил к турниру 16-летнего спортсмена. Подросток погиб после удара в голову, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя региональной спортивной организации в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Следствием собран необходимый объем доказательств, обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора области, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд. На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал расследованию преступления. Он оказал материальную помощь семье погибшего в счет возмещения причиненного морального вреда.