В Магнитогорске загорелся цех по переработке пиломатериалов

По предварительным данным, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Цех по переработке пиломатериалов загорелся в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Произошло возгорание в цехе по переработке пиломатериалов на Циолковского. Угрозы распространения [огня] нет. На месте работают специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона", - сказали в пресс-центре.

В управлении добавили, что сформированы четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта. Пожар локализован, площадь уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет.