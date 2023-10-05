5 октября, 05:38

В Магнитогорске загорелся цех по переработке пиломатериалов

По предварительным данным, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Цех по переработке пиломатериалов загорелся в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Произошло возгорание в цехе по переработке пиломатериалов на Циолковского. Угрозы распространения [огня] нет. На месте работают специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона", - сказали в пресс-центре.

В управлении добавили, что сформированы четыре звена газодымозащитной службы, проложена магистральная линия от ближайшего гидранта. Пожар локализован, площадь уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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