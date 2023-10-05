5 октября, 06:06

В Красноярском крае потушили пожар на предприятии

Пострадавших нет

ТАСС, 5 октября. Пожар, охвативший паллеты на открытой площади и производственное здание на территории предприятия в Емельяновском районе Красноярского края, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Красноярском крае полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Пожар начался 4 октября. На открытой территории загорелись паллеты на площади 2 000 кв. м и производственное здание на площади 200 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные строения. Пострадавших нет. В оперативных службах ТАСС добавили, что рядом с местом происшествия находится сервис грузовых машин. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация