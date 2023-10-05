На севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение

На территории субъекта ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 6 октября сильный ветер более 25 м/с в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"По прогнозам синоптиков, 6 октября на юге Таймырского района ожидается сильный южный ветер с порывами 15-20 м/с, местами - 25 м/с и более. Также ветер ожидается в Туруханском районе, местами - порывы 15-18 м/с", - сказано в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, в южных районах Красноярского края, а также в Туве ночью и утром синоптики прогнозируют местами туман.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре, по возможности не выходить из дома и воздержаться от дальних поездок на автомобиле. "При сильном ветре (до 28 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали", - пояснили в региональном главке МЧС.