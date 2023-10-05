ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные о передвижении военной техники

В отношении жителя Гусь-Хрустального возбудили дело по ст. 275.1 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. ФСБ России задержала во Владимирской области россиянина, который за деньги передавал спецслужбам Украины данные о передвижении российской военной техники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", - отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, мужчина "должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области". Факт получения им денежных средств подтверждается распиской и фотоотчетом.

В ФСБ уточнили, что мужчина в инициативном порядке предпринимал попытки с помощью мобильной связи и интернета установить контакт с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за совершение действий, направленных на нанесение ущерба безопасности РФ. "Действия злоумышленника были своевременно взяты под контроль, задокументирована его переписка", - сообщили в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.