В ДТП на трассе в Крыму погибли два человека

Еще трое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль перевернулся на трассе Дубки - Левадки в Крыму, в результате аварии два человека погибли и трое пострадали, водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"По предварительным данным, 5 октября в 00:10 <...> водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь со стороны села Дубки в сторону Симферополя со значительным превышением скорости движения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево в обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП три пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, еще двое скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, правоохранительные органы разыскивают водителя. Надзорное ведомство взяло на контроль проверку по факту ДТП.