Генконсульство РФ сообщило о трех заблокированных россиянах в зоне наводнений в Индии

Как добавили в учреждении, они будут эвакуированы, как только погодные условия улучшатся

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Три российских туриста заблокированы в зоне наводнений в северо-восточном штате Сикким в Гималаях, пострадавших среди них нет, они будут эвакуированы, как только погодные условия улучшатся. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

"На текущий момент генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет", - сообщили в учреждении. "Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы", - добавили в российском генконсульстве.

По его данным, индийские дипломаты заверили, что в настоящий момент все туристы в Сиккиме находятся в безопасности, прилагаются усилия для установления связи с ними и организации спасательных операций. По сведениям властей, около 3 тыс. туристов отрезаны от сообщения в зоне затоплений на севере штата, вызванных продолжительными ливнями. В Сиккиме погибли 14 человек, еще более 100 числятся пропавшими без вести.