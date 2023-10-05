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Военная операция на Украине

Задержанный во Владимирской области получил от СБУ 10 тыс. рублей

Расписка была написана 4 мая 2023 года

ТАСС, 5 октября. Житель Гусь-Хрустального, задержанный за передачу данных о передвижении российской военной техники, получил от Службы безопасности Украины 10 тыс. рублей.

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Это следует из распространенной ФСБ России видеозаписи задержания, обысков и допроса подозреваемого.

В ходе допроса у него обнаружили расписку, в которой говорится, что мужчина "получил денежные средства в размере 10 тыс. рублей от представителей Службы безопасности Украины для подготовки к выполнению задания". Расписка была написана 4 мая 2023 года. На допросе задержанный также признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины, получал от них деньги, по их заданию должен был "осуществлять сбор сведений о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области". 

Теги:
УкраинаРоссияВладимирская областьВоенная операция на Украине
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