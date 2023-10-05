5 октября, 07:21
Военная операция на Украине

В некоторых школах Рыльска отменили занятия из-за обстрела

Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов также призвал соблюдать меры безопасности

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Занятия отменили в некоторых школах в городе Рыльске в Курской области, который подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины.

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Об этом сообщил глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов.

"В связи с отменой занятий в некоторых городских школах прошу родителей проконтролировать нахождение детей дома. О повреждениях своего имущества сообщайте по телефону 112. Еще раз прошу соблюдать меры безопасности, быть внимательными и осторожными", - написал Белоусов в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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