В некоторых школах Рыльска отменили занятия из-за обстрела

Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов также призвал соблюдать меры безопасности

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Занятия отменили в некоторых школах в городе Рыльске в Курской области, который подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины.

Об этом сообщил глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов.

"В связи с отменой занятий в некоторых городских школах прошу родителей проконтролировать нахождение детей дома. О повреждениях своего имущества сообщайте по телефону 112. Еще раз прошу соблюдать меры безопасности, быть внимательными и осторожными", - написал Белоусов в своем Telegram-канале.