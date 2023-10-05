В Вологодской области четыре населенных пункта остались без света в непогоду

Социально значимые объекты в зону отключения не попали

ТАСС, 5 октября. Населенные пункты в четырех муниципальных округах Вологодской области временно остаются без электричества из-за аварийных отключений во время непогоды. Социально значимые объекты в зону отключения не попали, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления СК РФ по области.

"Были отключения в 13 муниципалитетах, по данным сегодня на 08:00 остаются неподключенными населенные пункты в четырех муниципальных округах. Социально значимые объекты под отключения не попали", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС, не назвав количество отключенных жилых домов.

О многочисленных отключениях в небольших населенных пунктах сообщил глава Череповецкого района Роман Маслов.

"Обрывы линий электропередач и поваленные деревья - итог вчерашнего разгула стихии в Вологде. Датчики зафиксировали порывы ветра до 18 м/с. Пострадавших нет, но мы недосчитались деревьев на улицах Герцена, Зосимовской, Разина, Ловенецкого и по другим адресам. Спасатели устраняют последствия", - сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

По данным Россетей, из-за сильных ливней и штормового ветра филиал энергохолдинга в Вологодской области работает в особом режиме. Ожидается, что непогода сохранится до конца дня.