5 октября, 07:49

DPA: причиной госпитализации лидера АдГ мог быть укол неизвестным предметом

Тино Хрупалла находится под интенсивным наблюдением медиков после того, как его госпитализировали во время предвыборного митинга в Ингольштадте

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Представитель "Альтернативы для Германии" (АдГ) назвал причину, по которой сопредседатель партии Тино Хрупалла был накануне госпитализирован, - на его теле было обнаружено "место укола". Об этом сообщило агентство DPA, не приводя существенных подробностей.

Читайте также
DPA сообщило, что лидер АдГ находится под интенсивным наблюдением медиковЛидера АдГ госпитализировали после инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии

Хрупалла с вечера среды находится под интенсивным наблюдением медиков после того, как его госпитализировали во время предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге страны. Как ранее писало DPA, на месте предполагаемого нападения был найден шприц.

По данным полиции, Хрупалле потребовалась медицинская помощь за кулисами перед началом выступления, после чего его доставили в больницу. Следствие продолжается.

В воскресенье в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ может там претендовать на второе место. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация