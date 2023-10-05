Жительница Кургана получала пособия на купленный поддельный документ о рождении ребенка

Таким образом, ей предоставили около 300 тыс. рублей из бюджета РФ

ТАСС, 5 октября. Суд признал виновной в мошенничестве жительницу Кургана, оформившую пособия на ребенка по поддельному свидетельству рождении, купленному в интернете. Таким образом, женщине удалось получать выплаты год, ей предоставили около 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В судебном заседании установлено, что женщина, с целью получения пособия по уходу за ребенком, с помощью сети интернет по объявлению получила свидетельство о рождении, согласно которому она является матерью ребенка 22.02.2023 года рождения, в графе отец данные отсутствовали. Представив необходимый пакет документов, <…> указала заведомо ложные сведения в заявлении, оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которое получала с апреля 2022 по апрель 2023 года. Аналогичным образом она оформила и получала ежемесячную выплату при рождении первого ребенка и единовременное пособие при рождении ребенка", - говорится в сообщении.

Женщина обманным путем получила более 270 тыс. рублей из бюджета РФ. Суд признал ее виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

"В период следствия обвиняемая полностью возместила государству полученные ей выплаты, признала свою вину, в связи с чем уголовное дело и уголовное преследование в отношении нее прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - рассказали в ведомстве.