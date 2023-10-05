На Тайване из-за тайфуна погиб один человек

Число пострадавших возросло до 304

ГОНКОНГ, 5 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек стал жертвой тайфуна "Коину", обрушившегося на Тайвань в ночь на четверг. Как сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова, число пострадавших возросло до 304.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 190 человек обратились в медицинские учреждения за помощью из-за тайфуна.

"По данным на 14:30 по местному времени [09:30 мск], один человек погиб в городе Тайчжун. Количество пострадавших увеличилось на 114 и достигло 304", - сообщили в штабе. Больше всего пострадавших зафиксировано в городах Тайчжун (66) и Тайнань (50), а также в уезде Чжанхуа (54).

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. По данным на 15:00 (10:00 мск) по местному времени, тайфун находился в 110 км к западу от самой южной точки Тайваня - мыса Элуаньби. Ранее в четверг на метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала максимального за 126 лет показателя - 95,2 м/с.

Тропический шторм "Коину" образовался к востоку от Филиппин 30 сентября, позднее он усилился до тайфуна. 3 октября Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение. 4 октября в ряде районов острова были отменены занятия в школах и приостановлена работа офисных учреждений.